عدسات النظارة السبب.. جمهور ياسمين صبري يتساءل عن "حبيبها المجهول"

صورة جديدة بإطلالة هادئة، تسببت في إثارة جدل جديد حول حياة الفنانة ياسمين صبري العاطفية، عقب مشاركتها لمتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

الصورة تضمنت ظهور "ياسمين" بمكياج بسيط، بالإضافة إلى تسريحة شعر انسيابية، وأزياء قاتمة اللون غير منقوشة، ونظارة شمسية سوداء كبيرة الحجم، تظهر في عدساتها انعكاس لصورة شاب يجلس أمامها، ما أثار تساؤلات عن هوية هذا الشاب.

رواد "سوشيال ميديا" لـ ياسمين صبري: مين اللي معاكي في الصورة؟

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الصورة التي حصدت ما يزيد عن 190 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "ياترى مين اللي معاكي يا ياسمين؟"، و"مين الشاب الوسيم اللي ظاهر في النظارة؟" و"اوعى ترتبطي يا ياسمين، شباب مصر هيزعلوا أوي"، و"يا ترى إيه حكاية الحبيب المجهول ده؟".

Advertisements

ولم تعلق الفنانة ياسمين صبري على التساؤلات حتى الآن، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

طلاق ياسمين صبري

أعلنت ياسمين في أكتوبر 2018، انفصالها عن زوجها بعد 5 سنوات من الارتباط الرسمي، وقالت مصادر مقربة من الفنانة، إن سبب الطلاق حديثها عنه للإعلام، وتحديدا في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، حيث كان الاتفاق بين ياسمين صبري وزوجها على ألا تتحدث عنه في الإعلام مطلقا.