ليس من بينها الكمامات.. 7 طرق تحميك من الإصابة بكورونا

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وزيادة عدد الحالات المصابة بالمرض، أصبح من الضروري تحسين المناعة لمقاومة الفيروس واتباع نظام صحي مثل تناول الطعام بشكل جيد، والنوم الجيد ليلا، وغسل اليدين بانتظام.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن هناك طرق لتعزيز آلية الدفاع في جسمك، من خلال جهازك المناعي، والتي ذكرتها أستاذة علم أحياء الخلايا المناعية في جامعة "برمنجهام" جانيت لورد: "لسوء الحظ تنخفض قدرة الجهاز المناعي بحوالي 2-3% سنويا، في سن العشرينيات، وهذا هو السبب في أن كبار السن أكثر عرضة للإصابة".

وأضافت جانيت، أن معدلات الوفيات الناجمة عن أمراض مثل الالتهاب الرئوي، والتهاب الشعب الهوائية أعلى 3 مرات بين كبار السن.

ويعد أفضل دفاع للجسم ضد الجراثيم هو اتباع طرق النظافة الأساسية – غسل اليدين بالماء الساخن والصابون، أو باستخدام مطهر اليدين، واستخدام منديل إذا كان لديك سعال أو عطس، وتجنب لمس عينيك وأنفك وفمك إذا لم تكن يدك نظيفة، كما ذكرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.

أما عن أقنعة الوجه، ذكرت الصحيفة، أنه لا يوجد دليل قاطع يشير إلى أن بإمكانها منع جزيئات الفيروس من دخول الفم والحنجرة، لكنها قد تمنعك من التلويث الذاتي عن طريق وضع يديك في فمك أو أنفك.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه لا يوجد دليل على أن المكملات الغذائية تعزز الجهاز المناعي للأفراد، لكن إذا كنت تعاني من نظام غذائي فقير، فقد يساعدك تناول الفيتامينات المتعددة يوميًا وتناول الطعام بشكل جيد كتناول الكثير من الألياف والفواكه والخضار والدهون الصحية.

وذكرت الصحيفة 7 طرق بسيطة يمكنك من خلالها تعزيز قدرة جهازك المناعي، وهي:

ابق دافئـا

فيروسات البرد تكون أكثر عدوى في درجات حرارة أقل من 37 درجة مئوية، وهو متوسط درجة حرارة الجسم الأساسية، لذا حاول أن تحافظ على جسمك دافئا عندما تذهب إلى الخارج.

صلصة التوابل

قم بتتبيل طعامك بالثوم والبصل والزنجبيل والكركم والفلفل الحار، فجميعها لها خصائص مضادة للأكسدة، ولها القدرة على إزالة السموم، وبها مضادات للميكروبات.

تناول الشاي الأخضر

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فهو غني بالمواد المضادة للأكسدة التي تسمى البوليفينول، والتي تعد من المقاتلات الفعالة للعدوى.

الحصول على قسط كاف من النوم

يمكن أن يساعد النوم الليلي الجيد من 7-9 ساعات على تعزيز الخلايا التائية التي تحارب العدوى في الجسم، كما أظهرت إحدى الدراسات أن ليلة واحدة فقط من النوم لمدة 4 ساعات قد خفضت الخلايا القاتلة الطبيعية في الجسم بنسبة 70%.

التقليل من التوتر

الدماغ والجهاز المناعي في اتصال مستمر، وعندما تشعر بالتوتر، ينتج الدماغ المزيد من الكورتيزول، ويعد الجسم لحالات الطوارئ.

لكن بينما يفعل ذلك، فإنها تضغط على جهاز المناعة، لذا يمكن تجربة تمارين الاسترخاء مثل اليوجا أو التأمل، كما أن التفكير الإيجابي أيضا يجعلك تقطع شوطا طويلا.

الزيوت العطرية

الزيوت العطرية مثل زيت الليمون لها خصائص قوية مضادة للجراثيم، وقد ثبت أنه يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء، التي تقاوم العدوى.

ويمكنك وضع 6 قطرات من زيت الليمون في موزع للزيوت العطرية للمساعدة في تحفيز جهازك المناعي.

السوائل

السوائل تساعد جسمك بشكل طبيعي على التخلص من السموم والبكتيريا الأخرى التي قد تسبب المرض، لذا حاول تناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميا.