العوضي عن ياسمين عبد العزيز: "دلوقتي شايفة كل الناس أحمد"

تعليق جديد للفنان أحمد العوضي، عاد ليفتح الباب أمام الشائعات حول علاقته بالفنانة ياسمين عبد العزيز، والتي أثيرت من قبل، عقب حفل عيد ميلادها الأخير، التي ظهرت خلاله ياسمين رفقة العوضي في معظم الصور والفيديوهات.

واليوم، شارك الفنان كريم فهمي، صورة تجمعه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، ومدير التصوير أحمد زيتون، من كواليس مسلسل "ونحب تاني ليه"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأرفقها بتعليق: "ونحب تاني ليه ؟ مع صديقتي وأختي الخطيرة ياسمين عبد العزيز، وصديقي وأخويا مدير التصوير أحمد زيتون، في تالت تعامل مع بعض، بعد حالة عشق وحسن وبقلظ".

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لترد عليه الفنانة بتعليق أثار السخرية، حيث علقت:" يا احمديكو"، الأمر الذي دفع "كريم" للرد باستعجاب قائلًا: "طبعا أنا مبسوط إننا بنعمل مسلسل مع بعض جدا، بس الفكرة بقى هو انتي فاكرة كل ده إن أحمد أخويا هو اللي بيمثل معاكي كل ده ولا ايه، ولا انتي بتفكري في ايه، فهميني دماغك فيها ايه، واحمديكو مين ؟؟؟؟".

ليشارك الفنان أحمد العوضي بتعليق مثير للجدل، قائلًا: "لا هي دلوقتي شايفه كل الناس أحمد"، مُرفقًا تعليقه بعدة رموز تعبيرية.

شائعات ارتباط أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

شائعة الارتباط تلاحق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، منذ نشرهما صورا تجمعهما في عيد ميلادها الـ40، في يناير الماضي، الذي شهد حضور عدد كبير من الفنانين وصناع السينما، عقب مشاركتها في مسلسل "لآخر نفس".

وسبق أن رفض "العوضي" توضيح مدى صحة شائعات ارتباطه بالفنانة، خلال حديثه لـ"الوطن"، قائلا: "مش هأكد ولا هنفي الموضوع ده، ومحدش يقول كلام على لساني أنا مقولتوش".