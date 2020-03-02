في ذكراه.. مريم عامر منيب توجه رسالة لجدها: خدت قلبي يوم ما مشيت

شاركت مريم عامر منيب، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعها بجدها الراحل، تحيي من خلالها ذكرى عيد ميلاده.

وأرفقت مريم تعليقًا على الصورة قائلة: "العديد من أعياد الميلاد المقبلة بدونك ولا شئ، أعرف أنك تحتفل به في الجنة، وهو ما يجعلنا نشعر بتحسن ونسير على أقدامنا".

ووجهت رسالة لجدها المتوفي: "عيد ميلاد سعيد على حياتي وصديقي، والشخص الذي أخذ قلبي في اليوم الذي غادر فيه، أحبك دائما".

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مريم عامر منيب تحيي ذكرى والدها الثامنة من خلال ديو مشترك

وأحييت مريم، ابنه الفنان الراحل عامر منيب، ذكراه الثامنة بـ"ديو مشترك"، جمع بينهما، خلال أغنية "عامل إيه في حياتك"، في فيديو كليب مدته 3 دقائق و15 ثانية.

بدأ الفيديو كليب، من خلال عدد من المشاهد، التي جسدها الفنان خلال أعماله السينمائية، ومن داخل استديو التسجيل، وبدأت مريم في غناء المقطع الخاص بها، والتي بدت متأثرة خلاله، بصوت ملئ بالشجن، بدا مقاربا لصوت والدها الراحل.