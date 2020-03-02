منها زيادة الوزن.. العوامل الرئيسية لتطور سرطان الثدي

قد لا تعرف النساء عن العوامل التي يمكن أن تؤثر على تطور سرطان الثدي، وهو ما رصدته ناديجدا روجكوفا، رئيسة رابطة أطباء الكشف عن سرطان الثدي الروسية، وعددت في حديثها عبر المحطة الإذاعية "جفوريت موسكفا"، بعض العوامل التي يمكن أن تؤثر على تطور سرطان الثدي ومنها، نقًلا عن "سبوتنك".

وأوضحت الطبيبة أن عامل الخطر الأول هو زيادة الوزن، حيث ترسب الأنسجة الدهنية الإستروجين، وهو هرمون يمكن أن تصبح زيادته في بعض الحالات مادة مسرطنة.

ويعد العامل الثاني هو عدم الاستقرار النفسي والعاطفي والمواقف العصيبة التي يمكن أن تؤدي إلى تغييرات في الجسم، والثالث هو الوراثة، من الممكن القيام بتحليل يكشف وجود طفرة جينات مسؤولة عن بروتين مضاد للأورام.

وقالت الطبيبة: "إذا لم تكن هناك طفرة، فسيتم إنتاج هذا البروتين بدرجة كافية ويكون خطر الإصابة به أقل، إذا كان هناك طفرة، فإننا نعلم أن للجين نسختين، مما يعني أن نسخة واحدة لا تعمل وأن هذا البروتين يصبح أقل بمرتين، ويكون خطر الإصابة بالسرطان 80%، الطريقة الأولى للوقاية هي إزالة الثدي، والثانية هي إجراء العلاج بالعقاقير".