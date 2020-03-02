"ليدي ميني" أحدث صيحات التنانير في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
تمثل "ليدي ميني" “Lady Mini” أحدث صيحات التنانير في 2020؛ حيث تتألق بها تشكيلات الماركات العالمية مثل Chanel و Gucci و Prada.
وأوضحت مجلة "ELLE" أن تنورة "ليدي ميني" تمثل حلا وسطا بين التنورة القصيرة "الميني" والتنورة متوسطة الطول "ميدي"؛ حيث يصل طولها إلى فوق الركبة بقليل، مشيرة إلى أنها تمنح المرأة إطلالة أنيقة تنطق بالرقة والأنوثة.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه من الأفضل اختيار موديل ذي قصة على شكل حرف A؛ حيث إنه يعمل على إخفاء المناطق المعيبة بالقوام مثل الأفخاذ العريضة والأرداف الكبيرة والخصر الهزيل.
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