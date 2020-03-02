تعتبر طاجن البطاطس بالبشاميل والجبن من الأطباق اللذيذة التي يفضلها البعض، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيرها في المنزل للشيف شربيني. مقادير بطاطس بالبشاميل والجبن بطاطس طماطم بصل ثوم لحم مفروم صلصة طماطم ملح فلفل مرقة جبنة شيدر Advertisements البشاميل دقيق لبن زبدة كريمة لباني طريقة تحضير بطاطس بالبشاميل والجبن افرمي الثوم والبصل مع مكعب مرقة قلبيهم جيدا مع ملح وفلفل حتى تحمر تماما. اضيفي اللحم المفروم واستمري في تقليبها حتى يتغير لونها. افرمي الطماطم واضيفي الصلصة للخليط. قطعي البطاطس مكعبات واقليها نصف قلية. تبلي البطاطس بملح وفلفل وضعيها في صينية مدهونة زبدة ثم اللحم المعصج ثم بقية البطاطس. لعمل الباشميل ضعي الزبدة مع الدقيق وقلبيهم جيدا ثم اضيفي اللبن والكريمة اللباني وجوزة الطيب، استمري في تقليبها حتى تحصلي على القوام المناسب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بطاطس بالبشاميل والجبن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.