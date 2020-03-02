قدمت الشيف غادة التلي، طريقة عمل سابليه، وذلك من خلال برنامجها "فانيلا وزعفران"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها لأطفالك في المنزل. مقادير عمل سابليه 3 أكواب دقيق 1 ونصف كوب زبدة 300 جرام تقريبا 1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر بيضة صفار بيض فانيليا 1 كوب سكر ناعم Advertisements سكر بودرة للوجه مربي مشمش للحشو طريقة عمل سابليه تخلط المكونات االجافة ثم تضاف المكونات السائلة في العجان. تفرد العجينة وتشكل على شكل دوائر. يخبز في الفرن حوالي 12 دقيقة على درجة حرارة 180. يترك ليبرد تمامًا. يحشى بحشوة المربى. يغطى السابليه بالسكر البودرة.​

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