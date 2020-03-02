يُعد ماء الورد واحدا من أهم عناصر الاهتمام والعناية بالبشرة الصحية والتجميلية، فهي مادة طبيعية لا تترك آثارا جانبية على بشرتك، فضلا عن فوائدها التي تغنيكِ عن مستحضرات التجميل.

وإليك فوائد ماء الورد للبشرة، وفقا لموقع "Boldsky" الهندي، المعني بالصحة، وهي كالتالي:

يزيل المكياج

فقط اغمسي قطعة من القطن في ماء الورد، ثم دلكي بها بشرتك في حركة دائرية لإزالة بقايا "المكياج" العالقة بالجلد.

قبض المسام

تعمل ماء الورد كبديل للتونر، لقبض المسام قبل وضع المكياج، والحفاظ على خلايا الجلد.

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واق من الشمس

يحتوي ماء الورد على فيتامين C الذي يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة، ما يجعله بديل لـ"صن بلوك".

كل ما عليكِ سوى مزج ملعقة صغيرة من الجلسرين مع نفس المقدار من ماء الورد، ونصف ملعقة من عصير الخيار، ووضعهم على الوجه قبل التعرض للشمس بنصف ساعة.

قناع للتقشير

امزجي ملعقة صغيرة من عصير البطاطس مع أخرى من ماء الورد، وضعي المزيج على الوجه والرقبة لمدة تتراوح بين 15 و30 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة.

منظف للبشرة

امزجي ملعقة صغيرة من اللبن مع نفس المقدار من ماء الورد، واغمسي قطعة من القطن في المحلول، وضعيها على الوجه والرقبة لمدة 15 دقيقة، لإزالة الأوساخ المتراكمة وتنظيف البشرة وترطيبها.