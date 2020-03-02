"كان نفسي أخلف".. مشاهد من جريمة أم تخلصت من طفلتها نتيجة "علاقة آثمة"

رضيعة ملقاة في حديقة مصطفى محمود، بمنطقة الدقي، مربوطة بالحبل السري ولاصق طبي على ساعدها الأيمن مدون عليه اسمها، الخيط الأول الذي سار عليه رجال مباحث قسم شرطة الدقي، لتتضح خيوط القضية، فالأم هي من تركت طفلتها، فهي نتيجة علاقة آثمة وقعت فيها مع مدرب إحدى الصالات الرياضية.

بالأمس، أدلت الأم وهي المتهمة الرئيسية في القضية باعترافات جريمتها في النيابة العامة، التي تعاون معها مدرب "الجيم".

ويرصد "هن" مشاهد الجريمة التي تخلت فيها الأم عن مشاعر أمومتها وفطرتها الطبيعية، وتسير وراء مخطط شيطاني لمحاولة التخلص من طفلتها.

زوجة رجل عقيم

منذ 5 أعوام كانت السيدة العشرينية متزوجة من رجل مصاب بـ"العقم"، فكثيرًا ما نشبت بينهما المشكلات والخلافات الزوجية، بسبب رغبتها في إنجاب الأطفال، وهو الأمر المستحيل تحقيقه، فزوجها "عقيم".

ظلت المشكلات الزوجية في تصاعد مستمر، حتى قررت الزوجة ترك منزل الزوجية في شبرا الخيمة والذهاب لوالدها والعيش معه.

مدرب جيم

عاشت الزوجة العشرينية في منزل والدها، منذ قرابة السنة، وفي ظل وجودها بدأت في البحث عن وظيفة لها، فتوجهت للعمل في إحدى الصالات الرياضية، وهناك دخلت في علاقة عاطفية مع مدرب "الجيم"، لتتطور الأمور بينهما إلى حد العلاقة غير الشرعية.

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وعقب مرور 4 أشهر مارست خلالها الزوجة العلاقة غير الشرعية مع مدرب "الجيم"، كانت النتيجة حمل الزوجة، ورغم أنه الخبر الذي ظلت تنتظره السيدة العشرينية، لكن قررت التخلص منه عقب إنجابها خوفًا من الفضيحة.

حديقة مصطفى محمود

وبعدما وضعت السيدة العشرينية طفلتها التي أتت نتيجة علاقة آثمة، خططت مع مدرب "الجيم" للتخلص منها، فما كان منهما إلا أن وضعا الطفلة وهي مربوطة بالحبل السري، داخل حديقة مصطفى محمود، في منطقة الدقي.

بلاغ لمأمور قسم الدقي

وعقب العثور على الطفلة ورد بلاغ لمأمور قسم شرطة الدقي، لتنتقل القوة الأمنية للكشف عن هوية الطفلة والسير على خطوط القضية، فبدأ في تفريغ الكاميرات ومناقشة الشهود والبحث في مستشفيات منطقة شبرا الخيمة، حيث وضعت الأم.

وعقب البحث المكثف تبين أن الرضيعة طفلة نتيجة علاقة آثمة بين فتاة ومدرب جيم، انطلقت مأمورية من مباحث الجيزة، وتمكنت القوات من ضبط المتهمة "الأم"، 24 عاما، وعشيقها، 29 عاما، مدرب جيم.

كان نفسي أخلف

"كان نفسي أخلف طفل.. وجوزي عنده عقم" هكذا بدأت الأم المتهمة، في اعترافاتها بتفاصيل جريمتها، والتخطيط للتخلص من جريمتها، عقب الانتهاء من سماع أقوالها وعشيقها أيضًا، وقررت النيابة حبسهما على ذمة التحقيقات.

كما استمعت النيابة لأقوال زوج المتهمة وأكد أنه كان على خلاف دائم معها، واتهامها بالزنا، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.