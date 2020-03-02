طرق بديلة للقبلات والأحضان تجنبا لفيروس كورونا

بات فيروس كورونا أشبه بالكوابيس التي تسبب ذعرا للمواطنين، دون تمييز أو تفرقة، بعدما دق أبواب العديد من البلدان العربية والأوروبية، عقب تفشيه في الصين.

وعلى الرغم من ابتعاد مصر لفترة طويلة عن تواجد مصابين بها، إلا أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أكدت خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد مساء أمس، أن مصر أجرت 1443 تحليلا لأشخاص مشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، كان من بينها حالة إيجابية، لم تكن تظهر عليها الأعراض، حيث أصبحت هذه العينة سلبية بعد مرور 48 ساعة، وجرى عزلها لمدة 14 يومًا وخرجت من مستشفى العزل.

وينتقل الفيروس عادًة بالتلامس، أو من خلال السعال والرذاذ، فضلا عن العناق والقبلات.

ويفضل العديد من الأشخاص الترحيب بتلك الطريقة للتعبير عن محبتهما للطرف الآخر، إلا أن الأمر حاليا قد يجلب بعض المشكلات الصحية، التي نحن بغنى عنها.

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ومن جانبه، قدم خبراء الإتيكيت لـ"هن"، نصائح لتجنب التحية بالقبلات والعناق.

وقالت الدكتورة شيماء البهي، خبيرة الإتيكيت، إنه يفضل خلال السلام والتحية، فقط مد اليدين مع ترك مسافة بينك وبين الطرف الآخر، لكي يشعر أنك رافض القبلات والعناق.

وتابعت: "ممكن كمان أتحجج وأقول أنا داخل عليا دور برد وخايف أعديك".

الأمر الذي اتفقت عليه أيضا، خبيرة الإتيكيت، شاهندا شاور، حيث وجدت أنه لتفادي القبلات والعناق خلال السلام، يكمن في عدة نصائح، أو بطريقتين، قائلة: "لما نسلم يكون طريقتنا في الكلام هي المعبرة أكتر بمعنى إننا نرحب بالكلام جدا ونمد إيد واحدة ونمسك يد الأخرى باليد الأخرى بحيث تكون طريقة حارة للسلام بشكل مختلف، وقد تكون ألطف وأكثر ترحابا من الطريقة التقليدية".

وتابعت: "أما الطريقة التانية، وهي الاعتذار مع الابتسامة بأني صاحب تعب وليكن البرد ومتخوف من عدوى من أمامي مع مد الأيدي أيضا بحرارة، فهو يعوض عن السلام بالقبلات".