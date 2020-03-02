فوائد تناول أوميجا 3

الأوميجا 3 تعتبر من أكثر الأحماض الدهنية انتشارًا وفائدة لجسم الإنسان، كما أنها تتواجد في الكثير من الأطعمة مثل الأسماك، فمن تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب لمعالجة غيرها من الكثير من الأمراض.

ويقدم لك موقع "هن"، فوائد تناول أحماض أوميجا 3، بحسب ما ذكره موقع "ديلي ميديكال".

الحماية من أمراض القلب

تساعد الأحماض الدهنية أوميجا 3 في حماية قلب الإنسان، إذ أنها تخفف من الالتهاب في الأوعية الدموية، وتقلل من مستوى الدهون في الدم، التي تعرف باسم الدهون الثلاثية.

تقليل دهون الدم

الأسماك تحتوي على أحماض أوميجا 3، وتعمل على تخفيض نسبة الدهون في الدم، كما أنها تقلل من نسبة الكوليسترول السيئ، وتزيد من نسبة الكوليسترول الجيد.

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خفض ضغط الدم

تساعد أوميجا 3 في خفض ضغط الدم، فيمكنك تناول الأسماك بدلًا من اللحوم الحمراء، لكن لا تتناول الأسماك المملحة مثل، السلمون المدخن، خاصة أصحاب ضغط الدم المرتفع.

تخفيف من التهاب المفاصل الروماتويدي

مكملات زيت السمك تخفف من تصلب المفاصل وآلام التهاب المفاصل الروماتويدي، وتعزز من فعالية العقاقير المضادة للالتهابات.

علاج الاكتئاب

وجد بعض الباحثين أن الثقافات التي تأكل الأطعمة ذات مستويات عالية من أوميجا 3 لديها مستويات أقل من الاكتئاب، فيبدو أن أحماض أوميجا 3 من الأسماك تعزز من فعالية مضادات الاكتئاب، وتساعد في علاج أعراض اكتئاب اضطراب ثنائي القطب.