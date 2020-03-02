"مين فيهم الأم".. يولاند حديد تعود لعالم الموضة وتلتقط صورا مع ابنتيها

"يولاندا تتوسط بناتها" هكذا بات اسم عارضة الأزياء السابقة الشهيرة يولاندا حديد متداولًا بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، وذلك بعد مشاركتها لأول مرة بعد انقطاع دام لـ 35 عاما عرض دار Off-White لخريف وشتاء 2020 الذي أقيم مؤخراً ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة.

وكان حضور "يولاندا" لافتا للأنظار، إذ أنه وللمرة الأولى الذي يجتمع فيها بشكل نادر الحدوث لثلاث من أشهر وأجمل نساء العالم جميعهن من أسرة واحدة وهن الأختان جيجي وبيلا حديد ووالدتهما العارضة السابقة.

وتقدم "هُن" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن العارضة السابقة يولاندا.

تعد "يولاندا" دنماركية الأصل هي حالياً إحدى نجمات تليفزيون الواقع الأمريكي ومؤلّفة كتب شهيرة.

تبلغ من العمر 56 عاماً.

تزوّجت يولاندا من رجل الأعمال الفلسطيني المقيم في الولايات المتحدة محمد حديد، وذلك بين عامي 1994 و2000، حيث تعد الزوجة الثانية له.

أنجبت "يولاندا" من زوجها ابنتين وهما جيجي وبيلا، وأنور الذين تألقوا جميعاً في مجال عروض الأزياء العالمية.

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تزوجت "يولاندا" بعد محمد حديد من المؤلف الموسيقي دايفيد فوستر إلا أنها انفصلت عنه عام 2015.

بدأت يولاندا مشوارها في مجال عرض الأزياء عندما كانت في الـ14 من عمرها، عندما طلب منها المصمم الدنماركي فرانز مولينار أن تحل مكان إحدى عارضاته التي تغيّبت عن عرض كان ينظّمه.

الصدفة قادت "يولاندا" إلى أن تصبح واحدة من أبرز عارضات الثمانينيات والتسعينيات.

تخلّت يولاندا عن مجال العروض لتدخل مجال تليفزيون الواقع والكتابة ولكنها دائماً ما ترافق أولادها إلى عواصم الموضة العالمية، حيث نجدها جالسة في الصفوف الأمامية للعروض التي يشاركون فيها تلتقط لهم الصور عبر هاتفها.

في عام 2018 شاركت "يلامدا" في المسلسل المستوحى من عالم الواقع MAKING A MODEL WHTH YOLANDA HADID.

يذكر أن العرض الأخير الذي ظهرت به "يولاندا" بصحبة ابنتيها افتتحت بيلا العرض بإطلالة درامية باللون الأسود تليق بأرقى المناسبات، واختتمته جيجي بثوب أبيض ضخم حولها إلى فراشة متألّقة، فيما تخلّل العرض مروراً لوالدتهما اللذان أحب عروض الأزياء من خلالها.