أعلنت خضوعها لعملية جراحية.. كل ما تريد معرفته عن مرض منة عرفة

"تُعاني من التهابات في الزائدة الدودية، وتجري عملية جراحية خلال ساعات".. بتلك الكلمات المعدودة، كشف الـ"يوتيوبر" علي غزلان الصديق المُقرب لمنة عرفة، تطورات حالتها الصحية، خلال حديثها لـ"الوطن"، وذلك عقب نشرها عبر خاصية "الاستوري" على "إنستجرام"، صورة لها وهي مستلقية على "سرير" بأحد المستشفيات، دون أن توضح تفاصيل عن حالتها الصحية.

وعقب ساعات من نشر "عرفة" صورتها، شارك اليوتيوبر علي غزلان، متابعيه عبر "أستوري"، عدة لقطات مصورة، وهو برفقة الفنانة الشابة، جالسةً على كرسي متحرك، داخل أحد المستشفيات.

وفيما يلي معلومات عن مرض منة عرفة، وفقا لما ذكره موقع "مايو كلينك" الطبي:-

أعراض الإصابة بـ التهاب الزائدة الدودية

- الإصابة بارتفاع درجة حرارة الجسم.

- التهاب في المعدة باستمرار.

- الإصابة بألم شديد حول منطقة السرة وأسفل البطن.

- الشعور بالغثيان بشكل مفاجئ، والقيء باستمرار.

- الإصابة بسعال مصحوب بألم شديد.

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- الشعور بالألم عند المشي والحركة.

- فقدان الشهية.

- الإصابة بإمساك مع احتمالية الإصابة بإسهال أيضا.

طرق الوقاية من الإصابة بـ التهاب الزائدة الدودية

- تؤثر السمنة على النساء وتعرضهن للإصابة ببعض الأمراض كتكيس المبايض، كما أن السمنة تؤثر سلبًا على توازن البكتيريا الجيدة فى الجسم.

- اتباع نظام غذائي يعتمد على توازن البكتيريا الجيدة في الأمعاء مثل الحصول على كميات عالية من الألياف وتناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك.

- النوم الصحي له أهمية كبيرة على الصحة يساعد على إنتاج الجسم لهرمونات مثل الميلاتونين والبرولاكتين التى تساعد على تحسين توازن البكتيريا والهضم.

- يتمثل السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب الزائدة الدودية، في انسداد الفتحة الصغيرة بين الزائدة والمصران الأعور، عن طريق حصوات، أو بذور فاكهة صغيرة، ويتسبب هذا الانسداد في عدم تدفق إفرازات الأمعاء الموجودة في الزائدة الدودية إلى المصران الأعور، ومن خلال تراكم هذه الإفرازات يحدث الالتهاب.

منة عرفة وعلي غزلان يثيران الجدل حول ارتباطهما

وكانت منة عرفة أثارت الجدل مؤخرا حول طبيعة علاقتها، بالـ"يوتيوبر" علي غزلان، فقد ظهرت في صور رومانسية على الثلوج، وأرسلت قبلات لعلي خلال حفل توقيع كتابه في معرض الكتاب الماضي، إضافة إلى ظهورهما المتكرر في مقاطع فيديو وصور.