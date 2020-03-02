الامارات | 10 فعاليات وتجارب بانتظار زوّار «كوميك كون 2020»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برنامج حافل بالفعاليات والتجارب الشيّقة والنجوم العالميين، ينتظر زوّار معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة «كوميك كون 2020»، حيث ستتاح الفرصة للعائلات للاستمتاع بعطلة استثنائية نهاية هذا الأسبوع (الخميس والجمعة والسبت)، خلال الدورة التاسعة لمهرجان ثقافة البوب الأكثر شعبيةً في المنطقة، في مركز دبي التجاري العالمي، وهنا نظرة على أهم هذه الفعاليات:
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