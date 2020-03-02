الامارات | ملك وملكة بوتان ينتظران طفلهما الثاني

شكرا لقرائتكم خبر عن ملك وملكة بوتان ينتظران طفلهما الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينتظر ملك وملكة بوتان قدوم طفلهما الثاني قريباً. وقالت المتحدثة الإعلامية الملكية، ديبيكا تشيتري، أمس، إن الملك جيجمي خيسار نامجيال وانجتشوك (40 عاماً)، والملكة جيتسون بيما (29 عاماً)، ينتظران قدوم طفلهما الثاني بحلول نهاية مارس الجاري، أو أول أبريل المقبل. وكان الملك قد أعلن خلال احتفالات اليوم الوطني لبوتان في 17 ديسمبر الماضي، أنه ينتظر طفله الثاني خلال فصل الربيع. ونشر المكتب الإعلامي الملكي صورة للزوجين الملكيين ومعهما طفلهما الأول جيجمي نامجيال وانجتشوك (أربعة أعوام) داخل قاعة العرش بقلعة تاشيشهودزونج.

وجرى تتويج جيجمي خيسار في عام 2008 عقب تخلّي والده عن العرش من أجل إفساح الطريق أمام تحقيق الديمقراطية، إذ نصّب ابنه ملكاً في إطار نظام ملكي دستوري.