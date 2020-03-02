الامارات | عروض «وزارة العلوم» تبهر جمهور مهرجان أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن عروض «وزارة العلوم» تبهر جمهور مهرجان أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يزور فريق «وزارة العلوم» المفضل في المملكة المتحدة الإمارات للمرة السادسة، وتأتي الزيارة بالتعاون مع «شركة مبادلة للاستثمار» وبالشراكة مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، حيث يقدم الفريق عروضاً تعليمية شيقة ضمن فعاليات البرنامج المجتمعي لمهرجان أبوظبي 2020 في كل من أبوظبي والإمارات الشمالية، وركزت العروض على مواد STEM وهي العلوم والتقنية والهندسة والفنون والرياضيات.

كما قدّم الفريق عروضاً اصطحبت الجمهور في رحلة إلى عالم وأسرار العلوم والعلماء والمهندسين والمبتكرين، الذين قدموا للعالم اختراعات وابتكارات مبهرة أسهمت في صياغة شكل العالم الحديث والمعاصر.

وأقيمت عروض وورش عمل «وزارة العلوم» على مسرح أبوظبي وفي المراكز الثقافية التابعة لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة في كل من عجمان، ورأس الخيمة، والفجيرة.

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ويأتي العرض التعليمي «وزارة العلوم» ضمن فعاليات المنصة الإبداعية متعددة التخصصات «مهرجان الشباب والبرنامج المجتمعي»، والتي تهدف إلى توفير مصادر الإلهام والتمكين، وتفعيل المشاركة الإبداعية لجمهور المهرجان من الصغار.

ويُعد مهرجان أبوظبي من أبرز فعاليات الثقافة والفنون في العالم والاحتفالية الأبرز في المنطقة، لإسهامه في إثراء الرؤية الثقافية لأبوظبي، وترسيخ مكانتها كوجهة ثقافية رائدة وعاصمة عالمية للثقافة والفنون، ومحطة لقاء للثقافات العالمية، ويلعب المهرجان دوراً جوهرياً، بدعم من شبكة عالمية متنامية تضم أكثر من 30 شريكاً ثقافياً استراتيجياً دولياً، في احتضان الإبداع والابتكار من خلال الفنون، في إطار فعاليات برنامجه الرئيس ومنصاته الشبابية ومبادراته المجتمعية، في الإمارات السبع، إلى جانب أعمال التكليف وعلاقات التعاون الدولية، وتتيح هذه الشراكات للجمهور عروضاً أولى على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.

رحلة تصطحب الجمهور إلى عالم وأسرار العلوم والعلماء.