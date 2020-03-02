الامارات | ميرنا نور الدين تصوّر «حكايات بنات»

شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا نور الدين تصوّر «حكايات بنات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت الفنانة ميرنا نور الدين، من تصوير نصف مشاهد مسلسل «حكايات بنات»، للمخرج مصطفى أبوسيف، وعرض الجزء الأول من «حكايات بنات» عام 2012، وشارك في بطولته حورية فرغلى ودينا الشربينى ورجاء الجداوى ومها أبوعوف، أما الجزأين الثاني والثالث فعرضا عام 2017 مع بعض التغييرفي البطلات. يشار أن ميرنا نور الدين انتهت، أخيراً، من تصوير مسلسل «بخط الأيد» بطولة أحمد رزق، وسوسن بدر، ويسرا اللوزى، وإيمان العاصى، وإخراج شيرين عادل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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