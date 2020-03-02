الامارات | صيادو سمك يتنافسون على لقب «أفضل صياد»

شكرا لقرائتكم خبر عن صيادو سمك يتنافسون على لقب «أفضل صياد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن دورتها البرامجية الجديدة، بدأت قناة الإمارات، التابعة لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، بث حلقات برنامج المسابقات الجديد «يا تصيد يا تخيب»، من إنتاج شركة «إيمج نيشن» أبوظبي، الذي تتنافس فيه مجموعة من أمهر صيادي السمك المحترفين في العالم العربي على مدار الأسابيع الثمانية المقبلة، لخوض تحدي صيد السمك وسط أجواء تنافسية حماسية، وعبر مراحل عديدة لن يجتازها سوى الأفضل الذي سينال لقب «أفضل صياد». ويشارك في البرنامج صيادون من السعودية وعُمان ومصر والأردن والإمارات، حيث سيخوضون مغامرات الصيد عبر 33 تحدياً، سعياً إلى الفوز بالجائزة النقدية الكبرى، التي تصل قيمتها إلى 100 ألف درهم. ويواجه المتنافسون ثلاثة تحديات كل أسبوع مع جولة تصفيات في نهاية كل حلقة، حتى تصل المسابقة إلى مرحلتها النهائية. وتتنوع التحديات التي سيخوضها المتسابقون، والتي ستختبر مستوى مهاراتهم في الصيد، مثل قدرتهم على الصيد من دون استخدام طُعم، وصيد أصغر أنواع السمك، والصيد عبر ركوب مركبة تزلج مائي.

ويقدم البرنامج خبير الصيد البحريني فواز المناعي، الذي كرّس حياته لتنمية معرفته بعِلم البحار والصيد والقوارب، وقد تم اعتماده من شبكة قنوات ديسكفري، وتولت شركة «إماجيك» إنتاج البرنامج مع المنتج المنفذ مارك لوربر، حيث يضم ثماني حلقات تستمر كل منها 45 دقيقة ويتم بثّها على قناة الإمارات كل يوم أحد، في تمام الساعة 11 مساءً.

- 8 حلقات كل منها 45 دقيقة، وتبثّ على قناة الإمارات كل أحد.