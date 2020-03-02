شكرا لقرائتكم خبر عن «سوذبيز لندن» يعرض لفنانين عرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعرض مزاد سوذبيز الشهير مجموعة من الفنون الحديثة والمعاصرة من منطقة الشرق الأوسط، في مزاد لندن في الفترة من 20 إلى 24 الشهر الجاري، في العاصمة البريطانية، حيث تتقدم اللوحات مجموعة أعمال لفنانين عرب، بقيادة لوحة نادرة للفنان المصري محمود سعيد، لم تعرض منذ 60 عاماً، وتسجل ظهورها في المزاد لأول مرة، إلى جانب سبعة أعمال لمحمود صبري، من مجموعة عائلة «التكمه جي»، وأعمال للفنانة الأردنية فخر النساء زيد، والعراقي محمود صبري، وغيرهم من الفنانين المعروفين من إيران وتركيا ومنطقة الشرق الأوسط. - لوحة نادرة لمحمود سعيد لم تُعرض منذ 60 عاماً. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «سوذبيز لندن» يعرض لفنانين عرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.