الامارات | أفراح النيادي والنعيمي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح النيادي والنعيمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، الحفل الذي أقامه عبدالرحمن علي سعيد رويشد النيادي، بمناسبة زفاف نجله ذياب إلى كريمة علي خلفان علي حافش النعيمي، وذلك في صالة الظاهر بمدينة العين. كما حضر الحفل عدد من وجهاء القبائل وضباط الشرطة والقوات المسلحة، وتخللت الحفل عروض من التراث الإماراتي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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