"نون النسوة قادمة".. "الداخلية" تدشن فريقا نسائيا لمواجهة الكوارث للمرة الأولى

إنجاز جديد حققته المرأة المصرية، بتشكيل فريق نسائي لـ"مواجهة الكوارث والمشاركة في عمليات الإطفاء"، قوامه 14 فتاة من خريجات معهد معاوني الأمن تقودهن ضابطة، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية.

واستحدثت وزارة الداخلية لأول مرة في تاريخها، فرق وطواقم الإطفاء النسائية، وتم تدريب الشرطة النسائية بمعهد معاوني الأمن على الإطفاء، للوصول إلى تشكيل أول فريق إطفاء من السيدات.

الفريق شارك في عروض أمس، للاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية، وفي عرض خاص أظهرت الشرطة النسائية قدرتها الفائقة على التعامل مع الحرائق، وظهرت عضوات الفريق وهن يرتدين الخوذات والملابس الواقية التي اشتُهر رجال الإطفاء بارتدائها.

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ووفقاً لمصدر أمني، فإن الفريق يُعد تجربة لتوسيع نطاق تعميمها مستقبلاً، وهو نواة لتأسيس فرق إطفاء نسائية أخرى، وستكون مهام الفريق المشاركة في فرق الإغاثة وإطفاء الحرائق والتعامل مع الحوادث الطارئة.

اللواء محمد جبر، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، قال خلال الاحتفالية التي تُعقد أول مارس من كل عام، إن عطاء رجال الشرطة مستمر في أداء رسالتهم النبيلة، خاصة رجال الحماية المدنية الذين يعملون في صمت ويواجهون النيران والبرد القاسي والمتفجرات.

وأضاف أن أبطال الحماية المدنية الآمنين من النار أصحاب رسالة سامية، لافتاً إلى أنه تم التعامل مع نحو 6 آلاف بلاغ متنوع خلال 2019، لتبدأ مرحلة التنمية بالبلاد.

فيما كرم اللواء هانى جرجس مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصّصة، واللواء محمد جبر مساعد وزير الداخلية للحماية، عدداً من مساعدي الوزير السابقين، على رأسهم اللواء علاء عبدالظاهر مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية الأسبق، فضلاً عن تكريم الضباط المتميزين، وأسر الشهداء، ومصابي الحماية المدنية.