بالفيديو.. رانيا يوسف تشارك جمهورها بـ"رقصة جديدة" على أغنية HAPPY

شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها بمقطع فيديو جديد على صفحتها الشخصية عبر موقع "إنستجرام"، وهي ترقص على نغمات أغنية "HAPPY"، حيث ظهرت بميني جيب أسمر اللون مع بلوزة بيضاء.

وكانت الفنانة قد شاركت متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بمقطع فيديو لها وهي ترقص على المهرجان الشعبي "بنت الجيران" لمغني المهرجانات حسن شاكوش، في وقت سابق.

وظهرت "رانيا" وهي ترقص بفستان قصير "كت" يحمل اللونين الأبيض والأسود، معلقة عليها: "تلاقيني لسه بخيري"، وتفاعل الكثيرون من متابعيها على مقطع الفيديو: "إيه الحلاوة دي يا رانيا"، و"طول عمرك بخيرك" و"انتي لسه بخيرك أكيد".