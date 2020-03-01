طريقة عمل السلطة المكسيكي في المنزل

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يتمتع المطبخ المكسيكي بشعبية كبيرة، خاصة السلطة المكسيكي، التي تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.
قدمت الشيف سالي فؤاد، عبر برنامجها "حلو وحادق" المذاع عبر فضائية "CBC"، طريقة تحضير السلطة المكسيكي، في المنزل.
مقادير السلطة المكسيكي
فاصوليا حمراء.
فلفل ألوان.
خل.
زيت زيتون.
مشروم شرائح.
مسطردة.
ذرة حلوة.
بصل أخضر.
عصير ليمون.
فلفل أسود.
زيتون.
زعتر جاف.
طريقة تحضير السلطة المكسيكي
- خلط الفاصوليا الحمراء، والذرة الحلوة، والبصل الأخضر المقطع، الفلفل الألوان المقطع، والمشروم جيدا والزيتون.
- لتحضير الصوص، يجب خلط المسطردة، والخل، وزيت زيتون، وعصير ليمون، والفلفل الأسود، والزعتر جاف.
- تغرف مكونات السلطة في طبق ثم يضاف لها الصوص وتقدم.
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