مفيد لصحة الرجال وتحسين مستويات الأنسولين.. 10 فوائد لـ زيت الزيتون

صورة ذهنية إيجابية، مأخودة عن زيت الزيتون، وفوائده الصحية الجمة، واقتران اسمه بالحمية الغذائية فقط، وسط عدم معرفة الكثيرين بمميزاته على بقية أعضاء الجسم.

وفيما يلي أبرز الفوائد الصحية لـ زيت الزيتون وفقا لمجلة "نيويورك" الأمريكية

- يشكل مصدرا مهما لبناء أغشية الخلايا والهرمونات الجنسية.

- مصدر للفيتامينات القابلة للذوبان في الزيوت مثل: E- A -D -K.

- هذه الفيتامينات بحاجة إلى الزيوت لأنها تذوب في الدهون وليس في الدم.

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- الدهون المتوافرة فيها تمد الجسم بأحماض دهنية مهمة، لا يستطيع الجسم إنتاجها بمفرده.

- تزيد من مرونة الجلد وتجدد أنسجة الجلد، وليس هناك شك في أن الزيوت تحسن الطعام، وأفضل أنواع الزيوت هو زيت الزيتون النقي أو البكر.

- تحسين مستويات الأنسولين والسّكر في الدّم، الأمر الذي ينفع مرضى السّكري من النّوع الثّاني.

- خفض مستوى الحالة الالتهابيّة في الجسم، رفع مستوى مُقاومة الأكسدة في الجسم، خفض أكسدة الكوليسترول السيئ.

- حمض الأوليك فعّال في مُحاربة سرطان الثّدي والقولون والبروستاتا.