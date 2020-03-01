طريقة سحرية لعلاج الشعر الجاف في المنزل خلال نصف ساعة باستخدام 3 مكونات فقط

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تعاني صاحبات الشعر الجاف من صعوبة الاعتناء به، باحثات عن طريقة اقتصادية وفعالة لنعومة الشعر ولمعانه، خاصة أنه يزداد جفافا مع حلول فصل الشتاء، في ظل ارتفاع تكاليف المنتجات الكميائية لعلاج الشعر.
وفيما يلي "حل سحري" من موقع the beauty madness، لقناع يحتوي على 3 مكونات فقط، لنعومة الشعر وعلاجه من الجفاف في المنزل.
مكونات علاج الشعر التالف
زيت الزيتون
شوفان مطحون
كوب حليب بارد
طريقة تحضير قناع علاج الشعر التالف
- خلط جميع المكونات، للحصول على قوام كريمي.
- غسل الشعر جيدا.
- وضع القناع على الشعر لمدة 30 دقيقة.
- غسل الشعر بالماء البارد، مع إمكانية تكرار القناع مرة أسبوعيا.
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