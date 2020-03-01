منها فقر الدم وقرحة المعدة.. 9 أمراض يساعد الموز في علاجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يحدد كل منّا نوع الفاكهة التي يفضلها ويحرص دومًا على تناولها، ولكل نوع فوائد عديدة، ومنها الموز وهو غني بالعناصر الغذائية التي تحتاجهم الجسم، فضلًا عن قدرة على الوقاية من الأمراض.

وينصح الأطباء بعدم تناول الموز على معدة خاوية لما قد يسببه من أضرار صحية بالجسم، غير إن التوصيات الغذائية هي تناول ثلاث ثمرات منه يوميًا على الأقل بسبب احتوائه على كميات كبيرة من الفيتامينات والطاقة.

8 أمراض يساعد الموز في علاجها نظرًا للعناصر الغذائية التي يحتوي عليها، نذكرها لكم وفق ما نقل موقع " journalistate":

1- أمراض ضغط الدم:

يحدث ارتفاع ضغط الدم نتيجة تناول الوجبات التي تحتوي على نسبة عالية من مادة الصوديوم، ولاحتواء الموز على البوتاسيوم، فهو يساعد على ضبط ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

2- الإمساك:

من الأمور الشائعة التي تحدث للكثير، ويعتبر الموز علاجًا بسيطًا للإمساك؛ لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، ما يحسن عمل الأمعاء وتجنب الحاجة إلى أي نوع من الملينات.

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3- الإكتئاب:

يعاني بعض الأشخاص من الاكتئاب، على الرغم من أن الموز لن يعالجه كليا، إلا أنه يمكن أن يساعد في التخفيف من أعراضه؛ لاحتوائه على بروتين يسمى "التربتوفان" الذي يساعد في تحويل البروتين في الجسم إلى مادة "سيروتونين" وهي مادة كيميائية في الدماغ تساعد على الشعور بالراحة والسعادة.

4- أمراض ذات صلة بالدماغ:

لا يوجد عضو داخل جسم الإنسان أكثر أهمية من الدماغ، وتعتبر الأمراض التي يمكن أن تؤثر على العقل هي الأصعب في التعامل معها، وقد يساهم الموز في علاج الأمراض المتعلقة بالدماغ لاحتوائه على البوتاسيوم الضروري لصحة الدماغ وأداء وظائفها وتحفيز القدرة الدماغية.

5- الغثيان:

يمكن أن يساعد تناول الموز خلال الغثيان على تهدئة المعدة، وضبط مستوى السكر في الدم.

6- فقر الدم:

يعتبر فقر الدم حالة شائعة لدى الكثير، ولكنه يسبب بعض المشاكل الخطيرة منها الشعور بالتعب والإرهاق وعدم القدرة على إنجاز مهامك، ولاحتواء الموز على نسبة عالية من الحديد، يساعد على إنتاج الهيموغلوبين في الدم ويؤدي إلى ضبط فقر الدم.

7- قرحة المعدة:

يعمل الموز نتيجة قوامه الناعم في علاج قرحة أو اضطرابات المعدة ويعمل على تهدئتها، والتخفيف من التهاب بطانة المعدة.

8- الإجهاد:

يحتوي الموز على البوتاسيوم الذي يساعد على ضبط نبضات القلب، ويحفز إرسال الأكسجين إلى الدماغ ويعمل على التخفيف من الشعور بالإجهاد.