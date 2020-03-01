فتاة تنتقم من خطيبها بفقدان 50 كليو من وزنها وحصولها على لقب ملكة جمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

كانت تخطط "جين أتكين" لحفل زفافها الذي كانت تحلم به قبل ثلاث سنوات، لكن خطيبها فاجأها بفسخ الخطبة بسبب وزنها الزائد.

التقت "أتكين" وهي من لينكولنشاير، شرق إنجلترا، خطيبها السابق في مارس 2011، حيث كان وزنها 92 كيلوجرامًا، وكانت تأكل الكثير من الوجبات السريعة التي سببت لها سمنة مفرطة حتى وصلت إلى وزن 112، لكنها الآن توجّت ملكة جمال بريطانيا العظمى.

"أتكين" كانت تعشق الأكل، وخاصة البطاطس المقلية، وأصبح الطعام هو ملاذها الوحيد والشيء المُفضل لإنفاق أموالها، حيث تتكلف وجباتها 26 دولارًا أي ما يعادل 500 جنيه مصري.

وكانت هي وخطيبها يخططان للزواج، ولكن قرّر الانفصال وإنهاء العلاقة بينهما في 2015، بعد أن وصل وزنها لـ107 كيلوجرامات.

وبحسب موقع "نيويورك بوست"، أرادت "أتكين" البالغة من العمر 26 عامًا، الانتقام من خطيبها السابق ولكن على طريقته الخاصة، من خلال فقدانها للوزن الزائد، حيث استطاعت التخلص من 50 كيلو من وزنها، والتتويج في مسابقة ملكات الجمال.

استبدلت "أتكين" الوجبات السريعة بتناول الطعام الصحي، كما كانت تمارس الألعاب الرياضية، وقررت عدم النظر إلى الوراء، ما أمكنها للوصول إلى الوزن المثالي وهو 59 كيلو، والحصول على لقب الوصيفة الأولى في عام 2018.

"جين": "مش مصدقة الفوز"

Advertisements

وعبّرت "أتكين" عن فرحتها بالفوز قائلة: "ما زلت في حالة صدمة، أنا سعيدة جدًا لدرجة أنني لا أستطيع التعبير عن فرحتي بالكلمات، أنا بصراحة لا أصدق ذلك".

وأضافت أنه عند اشتراكها في المسابقة لم تتوقع الفوز مطلقًا ولكنها بذلك قصارى جهدها لتحقيق ذلك.

وأضافت: "فوز ملكة جمال بريطانيا يمثل نهاية رحلة طويلة وصعبة، ولكنها مدهشة وممتعة أيضًا"، واستكملت: "على الرغم من أن شكل جسمي تغير كثيرًا، إلا أنني لا أعتقد أن شخصيتي قد تغيرت".

قرر الانفصال

تتذكر "أتكين": "عندما انفصلنا، شعرت بالانكسار، وفي اليوم الذي انتهت فيه علاقتنا، ظننت أن حياتي قد انتهت، وبكيت لأسابيع واستخدمت الطعام كوسيلة للهرب، وأفرغت طاقتي بالأكل، لكن أدركت مع الوقت أن ذلك دفعني لأكون شخصية أفضل، وجعلني أمتلك الإرادة للتخلص من 50 كيلوجرامًا، وأصبح امرأة رشيقة".

وتضيف: "نظامي الغذائي قديمًا، كان عبارة عن قطع من اللحم والبطاطس المقلية، والبيتزا والكثير من الحلوى والشيكولاتة".

تحول في حياة "جين"

ومع ذلك تحدت "أتكين" نفسها وشهوتها للأكل واشتركت في صالة الألعاب الرياضية ولم تنظر إلى الوراء أبدًا، واستطاعت التغلب على وزنها الزائد، وبالفعل تم اختيارها لتصبح الوصيفة الأولى لمكلة جمال بريطانيا العظمى، بعد أن استطاعت الفوز على منافسيها الـ 45، وحصلت على اللقب الـ 75.