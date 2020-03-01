نصائح لعلاج نقص فيتامين د

فيتامين د أو فيتامين D، من العناصر المهمة في جسمه الإنسان، والتي يؤثر نقصها على عملية امتصاص الكالسيوم والفسفور في الجسم، فضلا عن تأثيرها السلبي على الأسنان والعظام، وزيادة احتمال التعرض لأمراض القلب وتصلب الشرايين، كما يساعد توافره بالجسم على فقدان الوزن ويقي من الإصابة بالإنفلونزا، كما يحمي المرأة الحامل من التعرض إلى تسمم الحمل.

وتوافر "فيتامين د" يحافظ على توازن المعادن في الجسم، خاصةً مستوى الكالسيوم والفوسفور، فضلًا عن تنظيم عمليات نمو الخلايا، الأمر الذي يصل للإصابة بالهشاشة، وضعف العضلات والعظام.

وفيما يلي أبرز النصائح لعلاج نقص "فيتامين د"، وفقا لما ذكره موقع "مايو كلينك" الطبي.

الأغنية المدعمة بـ"فيتامين د" تعالج نقصه

يجب تناول أغذية غنية مدعمة بـ"فيتامين د"، مثل الأسماك الزيتية كالسلمون والتونة، واللحوم الحمراء وعلى رأسها الكبدة، وصفار البيض، لتعويض نقص الجسم.

والاعتماد على أطعمة المدعمة بالعناصر الغذائية والفيتامينات، مثل: معظم الأطعمة التي تدهن على الخبز وبعض حبوب الإفطار والفول.

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التعرض لأشعة الشمس مفيدة لعلاج "فيتامين د"

يجب التعض لأشعة الشمس المفيدة، ما يعزز من تواجد "فيتامين د" بالجسم.

العقاقير الطبية تساهم في علاج فيتامين د

تناول الأدوية التي تحتوي على الفيتامين كالحبوب أو الحقن، من أبرز العلاجات الفعالة، التي يمكن الاعتماد عليها، عقب استشارة طبيب مختص.