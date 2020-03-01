بـ"فستان شفاف".. أول جلسة تصوير لـ نوال الزغبي عقب إعلان طلاقها

عقب أيام معدودة من إعلانها انفصالها رسميا عن زوجها، خضعت الفنانة نوال الزغبي، لجلسة تصوير بإطلالة "جريئة"، والتي شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت "الزغبي" بفستان أسود متوسط الطول، والذي تميز بأنه شفاف وضيق، كما أنه لامع، وذو أكمام طويلة، من توقيع دار الأزياء ليليان، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية، تحمل بعض التموجات، معلقة: "من ليلة أمس بالمغرب.. نوال الزغبي قوية"، بالتزامن مع حفلها بالأمس في المغرب.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت ما يزيد على 35 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "منطلقة وجريئة وقوية بعد الطلاق"، و"ملكة جمال لبنان" و"الفستان رائع".

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بعد انفصال دام 12 عاما.. نوال الزغبي تعلن طلاقها رسميا

خلال لقائها في برنامج "منا وجر"، منذ أيام، كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبي انفصالها عن والد أبنائها إيلي ديب، بعد زواج دام 12 عامًا.

وأكدت "الزغبي" أنها لم تحصل على الطلاق الرسمي إلا قبل 3 أشهر، مرجعة عدم إعلانها لهذا الأمر إلى احترامها لمشاعر أولادها.

يُذكر أن نوال الزغبي تزوجت من إيلي ديب عام 1990، وأنجبت 3 أبناء، هم تيا وجوي وجورجي.