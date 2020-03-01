مجموعة ماكس مارا لخريف 2020.. خالية تماما من الإكسسوارات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استجاب المصمم إيان غريفيث لدعوة الأسلوب الفردي هذا الموسم، وبدلا من إرسال إطلالات بظلال ألوان متدرجة كباقي العلامات التجارية، حافظ على الأسلوب المحايد لماكس مارا، فتألقت العارضات بإطلالات محايدة من دون إكسسوارات وتفاصيل مبالغ فيها، فكانت النتيجة تشكيلة أزياء أقل رسمية وأكثر معاصرة.

وكرس المصمم المجموعة لموضوع الملاحة البحرية مستخدما لوحة ألوان بظلال الأسود والأزرق والفحم والكاميل، وخفف من حدة الخياطة المميزة للدار والقطع الخارجية بإضافة تفاصيل رومانسية كالكشاكش والأهداب، وكانت النتيجة حالمة ولكنها براغماتية، وتطرقت إلى العديد من الاتجاهات الناشئة لموسم الخريف كالأحجام الكبيرة، الأزياء الكلاسيكية والأكمام القوية.

ودمج في المجموعة أنماطا مختلفة من الكابات، والتي استحوذت على اهتمام العديد من المصممين هذا الموسم، أبرزها كاب طويل من الكشمير الرمادي الشفاف بتقليمات بحرية، ومعطف كاب بلون الكاميل الكلاسيكي.

واستحوذ معطف رمادي كبير الحجم على الاهتمام بأكمامه المنتفخة القوية، والتي أضاف إليها المصمم طبقات من الكشكشة كلمسة أنثوية ناعمة، إلى جانب سترة مقلمة بياقة الصدر المزدوجة بأطراف مغطاة بالكشاكش، وأتى معطف تيدي الشهير على شكل روب طويل مخطط بالأسود، ومعطف من فرو الـ shearling بغطاء الهودي بلون الكراميل؛ ما أضفى لمسة من الحداثة على الإطلالات.

Advertisements

كما قدم غريفيث أنماطا مختلفة من معطف الباركا، وسارت بيلا حديد على المدرج مرتدية سترة بومبر من النايلون في ظل الأزرق البحري بأكمام منتفخة قليلا ومكشكشة منسقة مع بنطلون جينز واسع.

وتم تنسيق معاطف الـ Peacoats مع تنانير متدفقة أو فساتين التونيك، وأنهى الإطلالات بأحذية Ghillie ذات النعل المكتنز من الجلد الأسود اللامع، وهي إطلالات جمعت بين الأسلوب الذكوري والأنوثي وملائمة للنهار.

وبالنسبة للإطلالات المسائية، تضمنت المجموعة بلوزة من الأورجانزا الشفافة باللون الأزرق الداكن، منسقة مع بنطلون مخملي بخصر عال مربوط بحزام على شكل حبل معقود، وفستان كوكتيل مخمليا باللون الأزرق الداكن مع تطريزات على شكل ثقب المفتاح.

اكتشفي المزيد من القطع من مجموعة أزياء ماكس مارا لخريف 2020، وشاركينا رأيك بها.