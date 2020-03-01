الامارات | صاحبة «بنت مكة» تفجر مفاجأة: لم يتم احتجازي.. وسأصوّر المزيد

شكرا لقرائتكم خبر عن صاحبة «بنت مكة» تفجر مفاجأة: لم يتم احتجازي.. وسأصوّر المزيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فجرت الشابة السعودية أصايل البيشي، صاحبة أغنية الراب «بنت مكة» التي أثارت ضجة كبيرة بعد إطلاقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مفاجأة بنفيها أنها تعرضت للاحتجاز، كما زعمت تقارير، بسبب الأغنية، وما رآه البعض خروجاً على الآداب العامة.

وأكدت أصايل في تصريحات تلفزيونية لقناة العربية الناطقة بالإنجليزية، أنه تم استدعاؤها والتحقيق معها بسبب مخالفة إدارية ارتكبتها دون قصد فقط، وتمثلت في تصوير فيديو كليب دون الحصول على ترخيص، وهو ما أخبرتها النيابة العامة به، موضحة أنه لم تكن هناك مشكلة في مضمون فيديو الأغنية الذي طرح على «يوتيوب» في 13 فبراير الماضي، وأثار الجدل.

وكشفت عن أنها تعمل على تصوير مزيد من الأغنيات، ولكن هذه المرة مع الحصول على التراخيص المطلوبة أولاً، مؤكدة أنها تحترم آراء الجميع.