الامارات | بالفيديو: في مبادرة لتشجيع عمل الخير.. طفلان بريطانيان يبيعان "البسكويت" لجمع التبرعات في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: في مبادرة لتشجيع عمل الخير.. طفلان بريطانيان يبيعان "البسكويت" لجمع التبرعات في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت عدسة "الإمارات اليوم"، مبادرة من طفلين شقيقين من الجنسية البريطانية، يجلسان أمام منزلهما في جميرا ويعرضان للبيع عبوات من البسكوت، لصالح أعمال خيرية.

ووفقا للشقيقين الذين ترافقهما خادمة لحمايتهما، فإن حبهما لمساعدة الآخرين، دفعهما لذلك، خصوصا أن المدرسة التي يدرسان بها شجعتهما على هذا العمل.

ووفرت أسرة الطفلين الطاولات والمعدات اللازمة، ليقوم الطلاب ببيع علبة البسكويت مقابل 25 درهما، في مبادرة تهدف لتشجيع عمل الخير ونشر الإيجابية، ولاقت استحسان المارة.

شاهد الفيديو: