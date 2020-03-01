شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: في مبادرة لتشجيع عمل الخير.. طفلان بريطانيان يبيعان "البسكويت" لجمع التبرعات في دبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت عدسة "الإمارات اليوم"، مبادرة من طفلين شقيقين من الجنسية البريطانية، يجلسان أمام منزلهما في جميرا ويعرضان للبيع عبوات من البسكوت، لصالح أعمال خيرية.
ووفقا للشقيقين الذين ترافقهما خادمة لحمايتهما، فإن حبهما لمساعدة الآخرين، دفعهما لذلك، خصوصا أن المدرسة التي يدرسان بها شجعتهما على هذا العمل.
ووفرت أسرة الطفلين الطاولات والمعدات اللازمة، ليقوم الطلاب ببيع علبة البسكويت مقابل 25 درهما، في مبادرة تهدف لتشجيع عمل الخير ونشر الإيجابية، ولاقت استحسان المارة.
شاهد الفيديو:
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بالفيديو: في مبادرة لتشجيع عمل الخير.. طفلان بريطانيان يبيعان "البسكويت" لجمع التبرعات في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.