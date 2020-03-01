الامارات | شاكوش يتحدى هاني شاكر بـ«عود البطل».. وتوقعات بأزمة جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن شاكوش يتحدى هاني شاكر بـ«عود البطل».. وتوقعات بأزمة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن هناك معركة جديدة تلوح في الأفق بين نقيب الموسيقيين في مصر النجم هاني شاكر، ومطربي المهرجانات، وتحديداً حسن شاكوش وعمر كمال، صاحبي الأغنية التي أطلق عليها قنبلة الموسم «بنت الجيران»، والتي احتلت المركز الثاني عالمياً على موقع «ساوند كلاود»، وكانت سبباً في أن يمنع «النقيب» تماماً مطربي المهرجانات من الغناء، ويحذر أي جهة من التعامل معهم.

فمنذ ساعات قليلة طرح شاكوش وكمال اليوم الأحد «برومو» تشويقي لأغنية مهرجانات جديدة، أطلقا عليها اسم «عود البطل». وتوقع البعض أنه كما أثارت بعض كلمات الأغنية السابقة «بنت الجيران» المشكلات، أن تتسبب الأغنية الجديدة لشاكوش وكمال، أزمات وصدامات جديدة، من مجرد اسمها.

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وقال مقربون من شاكوش وكمال إن «عود البطل» تعد بمثابة تحدٍ واضح لنقيب الموسيقيين، لكن دون أن يستطيع أن يتخذ أي إجراء «لأن اسم الأغنية له مدلول شعبي ولكن غير ممسوك، ولا يمكن أن تتم محاسبتهما على معنى ضمني، أو مجرد استعارة، فلا توجد ألفاظ خادشة بشكل واضح»، كما كانت الحال في «بنت الجيران».

وكشف حسن شاكوش وعمر كمال في مقطع فيديو انتشر على «انستغرام» عن موعد طرح الأغنية وهو يوم الثلاثاء المقبل في الساعة السادسة مساء تحديداً. وأضافا: «عود البطل حاجة هتعجبكم وتعدى بنت الجيران وهتكسر مصر». وطالب شاكوش الجمهور بمساندتهم ودعمهم.

ورغم موقف الفنان هاني شاكر من مطربي المهرجانات، وإصدار قرار بمنعهم من الغناء نهائياً، وتحذير كل المنشآت السياحية من التعامل معهم، بما في ذلك الفنان محمد رمضان، إلا أن شاكوش ورفاقه مستمرون، وأعلنوا عن إحياء ثلاث حفلات غنائية في لبنان.