كيت سبيد نيويورك تعيد إطلاق حقيبة "سام" الأصلية

احتفالاً بالذكرى 25 لانطلاق العلامة، أعادت علامة كايت سبيد نيويورك Kate Spade New York إطلاق حقيبتها الأصلية "سام" مع لمسات عصرية متجددة. كانت "سام" أول حقيبة يد قدمتها علامة كيت سبيد نيويورك عند انطلاقها عام 1993، تميزت بكونها حقيبة أنيقة تتسم بطراز عملي وكلاسيكي، يمكن أن تناسب كل الملابس دون أن تكون تكلفتها مرهقة.



كانت حقيبة "سام" ذات تصميم بسيط كالصندوق باللون الأسود، مصنوعة من النايلون المقاوم للماء. وقبيل إطلاق الحقيبة للجمهور عام 1993، قام فريق التصميم بإضافة لمسة نهائية واحدة: بإزالة العلامة القماشية من الداخل ووضعها على الجزء الخارجي من الحقيبة. حققت حقيبة "سام" كل ما نحلم به، وأعجبت السيدات وخبراء الأزياء على السواء، وسرعان ما ظهرت الحقيبة بأقمشة موسمية مختلفة، مثل اللينين والحرير والساتان والسويد والخيش.

والآن، احتفالاً بالذكرى 25 لانطلاق العلامة، نعيد إطلاق حقيبتنا الأصلية "سام" مع لمسات عصرية متجددة. بدأنا بحقيبة "سام" الكلاسيكية من النايلون الأسود مع شعار باللون الذهبي، ونضيف إليها مجموعة من المواد الجديدة مثل الجلد والقش والدنيم والجلد المرقع وقماش الكانفاس المطبوع – كما تظهر بأحجام متنوعة أيضاً. تتميز كل قطعة بمزايا فريدة، ولكن كلاً منها ذات طابع كلاسيكي كالحقيبة الأصلية.

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