تعرفي علي أصول وقواعد اتيكيت استخدام مرحاض الطائره

اتيكيت استخدام المرحاض قد يكون مقلقا للبعض خاصه للذين يسافرون لأول مره, و كما تحتاجين لمعرفه اتيكيت ركوب الطائره فأن اتيكيت استخدام المرحاض فى الطائره له بعض القواعد التى لا يجب ان نغفل عنها.



الذهاب فى الموعد الصحيح : ان افضل الاوقات للذهاب للمرحاض هو قبل الصعود للطائره , فى جميع صالات الانتظار بالمطارات المختلفه يوجد العديد من المراحيض و بالتالى لن تحتاج الى الانتظار و لن تكون على عجله من امرك كما يمكنك تجنب الزحام. فمن الافضل عدم تأجيل الدخول الى المرحاض الى حين الصعود على الطائره.



فى حاله الدخول للمرحاض داخل الطائره: يجب تجنب الدخول للمرحاض داخل الطائره اثناء فتره الاقلاع او الهبوط ففى تلك الفترتين سيطلب منك طاقم الطائره الالتزام بالمقعد المخصص لك ووضع حزام الامان, و كذلك يجب تجنب الدخول للمرحاض اثناء فتره تقديم الوجبات حيث ان الممر سيكون مزدحما.

كن سريعا : مرحاض الطائره له وضع خاص فهو مصمم لقضاء الحاجه فقط فهذا ليس مكان مثالى لوضع او تعديل المكياج او اخذ قسط من الراحه او تبديل الملابس, فالركاب الاخرين يحتاجون للدخول ايضا و فى اغلب الطائرات عدد المراحيض ليس كبيرا و لذلك يجب عدم اضاعه الوقت داخل المرحاض. كما يجب مراعاه كميه الماء المستخدم داخل المرحاض ففى الدرجه الاولى فى بعض الطائرات سيقوم الصنبور بالاغلاق اوتوماتيكيا بعد فتره معينه, فلا يجب ان ننسى اننا فى الجو و كميه الماء محدوده للرحله فقط.



كن متساهلا : ان كنت تجلس على طرف المقعد فلا تبدى انزعاجك من الجالسين بجانبك عندما يطلبون المرور للذهاب للمرحاض, حتى و ان طلبوا ذلك اكثر من مره, فكما ذكرنا المرحاض فى الطائره مصمم لقضاء الحاجه فقط و طلبهم للذهاب يعنى انهم مضطرين لذلك, افسح لهم الطريق مع ابتسامه.

Advertisements

كن صبور فى خط الانتظار : الوقوف فى الصف من اكثر الاشياء التى تزعج العديد من الناس و لكن قواعد الاتيكيت تحتم علكم عدم التذمر من الانتظار, كن صبورا ولا ننسى ان الاولويه تكون للحوامل و كبار السن.

قد يهمك أيضا:

تعرفي على أصول اتيكيت تقديم الحلويات للضيوف

تعرفي على أهم قواعد وأصول اتيكيت لبس البدلة