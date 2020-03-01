البرتقالي على طريقة جينفر لوبيز وجيجي حديد

قبل العام الماضي، كان اللون البرتقالي اختياراً مقتصراً على الربيع والصيف، وقليلاً ما تعتمده النساء في الطقس البارد، ولكن اتجاهات الموضة غيرت هذه القاعدة التقليدية، وأدرجت كل ألوان الربيع من الأصفر، الأخضر، الزهري وبالطبع البرتقالي، ضمن الاختيارات الأنيقة لـ أزياء الشتاء.

يعد اللون البرتقالي من الألوان الدافئة، التي تضفي على إطلالة المرأة حُمرة وحيوية تكسر كآبة الطقس البارد، لذلك كان اختياراً لعدد من أيقونات الموضة في العالم.

جينفر لوبيز تعتمد البرتقالي بأسلوب المونوكروم

اعتمدت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز إطلالة باللون البرتقالي من الرأس إلى القدم، من خلال مزج مجموعة ظلال من اللون نفسه.

ظهرت لوبيز في أحد اللقاءات التليفزيونية بـ فستان ميدي من علامة أليكس بيري، بتصميم محبوك على قوامها، وبقصة صدر وأكمام مكشوفة. نسقت مع الفستان البرتقالي الصريح حذاء من طراز الـpump المزود بمقدمة مدببة، وكعب عال، وما يميز تنسيق هذا الحذاء مع الفستان، هو مزج ظلال مختلفة من البرتقالي، كذلك اعتمدت جينفر لوبيز معطف ترينش لماعاً بظل برتقالي مائل إلى المرجاني، المصنف لون العام في 2020

اكتفت جينفر لوبيز بقوة هذه الإطلالة، لذلك اعتمدت تسريحة شعر ذيل الحصان مع زوج من الأقراط الذهبية بتصميم دائري.

جيجي حديد تعتمد البرتقالي بأسلوب عصري

تميل جيجي حديد إلى اعتماد الأزياء العصرية، التي لا يجرؤ عليها البعض. وأطلت جيجي حديد بمعطف جلد من علامة موسكينو باللون البرتقالي، ونسقته مع قميص برتقالي وبنطلون من الدانتيل باللون نفسه، ولم تكتفِ بقوة اللون البرتقالي الذي زين إطلالتها من الرأس إلى القدم، بينما عززت بريقها بزوج من أحذية الـ pump مصممٍ من الورود الربيعية، من علامة كريستيان لوبوتان.

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نصائح لاعتماد اللون البرتقالي في الشتاء

يمكنك محاكاة أسلوب المونوكروم واعتماد ظلال مختلفة من اللون نفسه، ولكن هذا الأسلوب يناسب الإطلالات المسائية البعيدة عن العمل أو إنجاز المهام اليومية، كما أنه لا يناسب الممتلئات إلا إذا تم توزيع الظلال بأسلوب لا يبرز مناطق الدهون، بمعنى أن تعتمد الظلال الداكنة عند مناطق البروز بالجسم والعكس.

أما إذا كان هذا الأسلوب لا يناسبك، فعليك إدراج البرتقالي مع ألوان أخرى مثل المحلى والأسود والأبيض، لاسيما وأنه لون حيوي يتصدر الموضة هذا العام.

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