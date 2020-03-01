أجمل فساتين نجوى كرم في عيد ميلادها الـ54

تحتفل اليوم نجوى كرم بعيد ميلادها الـ54، وتكريماً لها في هذه المناسبة، اخترنا مجموعة من أجمل فساتين السهرة التي تألقت بها في مناسبات مختلفة في الفترة الماضية، والتي كانت قد اختارتها من دور أزياء عالمية ومحلية، وقد تنوعت هذه التصاميم من ناحية قصاتها وألوانها والأقمشة المصنوعة منها، ولاسيّما أن نجوى تبحث دائماً عن التجدد والتميز، وإليك بعض أبرز هذه الإطلالات التي تألقت بها في مناسبات مختلفة.



فستان ناعم باللون الزهري تألقت به نجوى كرم:

إطلالة مفعمة بالأنوثة والفخامة، شاهدنا نجوى كرم فيها، وكانت عبارة عن فستان باللون الزهري الغني بتصميم محتشم وراقٍ بقصة الياقة العالية مع الكاب الطويل، الذي تدلى على الكتفين، وأضاف لمسات من الفخامة على اللوك، وقد اكتفت بتنسيق أقراط ألماسية ناعمة مع الفستان.



نجوى كرم في فستان مميز من رامي قاضي:

من أكثر الإطلالات المميزة التي اعتمدتها نجوى كرم في الفترة الماضية، كانت في هذا الفستان الذي اختارته من رامي قاضي Rami Kadi بقصته الضيقة التي أظهرت قوامها بشكل رائع ومتناسق، والتطريز المميز على شكل وردتين، امتدتا على طول الفستان، وقد نسقت معه أقراطًا ألماسية مرصعة بحجر باللون الأحمر، أضافت لمسات من الحيوية.



إطلالة لافتة لنجوى كرم في فستان من فيرساتشي:

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ما يميز إطلالات نجوى كرم أنها متجددة ولافتة دائماً، حيث أحياناً تعتمد الأسلوب الأنثوي، وأحياناً تفضل النمط العصري، وهنا اختارت إطلالة مميزة جريئة في فستان باللون الأسود من فيرساتشي Versace له قصة الكورسيه من الأعلى، وفتحة طويلة على الساق، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ ومجوهرات ألماسية ناعمة.



فستان من الترتر البراق تألقت به نجوى كرم:

نجوى كرم تعشق الإطلالات البراقة وفساتين الترتر، وكثيراً ما تعتمدها في المناسبات الرسمية مثل هذه الإطلالة المميزة هنا، التي اختارت فيها فستانَ سهرة مصنوعًا من الترتر الملوّن بقصة الكتف الواحدة المميزة التي ناسبتها، وأظهرت جمالها بطريقة مميزة، وقد نسقت معه أقراطًا ألماسية بارزة.

شاهدي بالصور أجمل إطلالات نجوى كرم اللافتة والمتجددة في فساتين السهرة بمناسبة عيد ميلادها الـ54، واختاري الإطلالة التي تعتقدين أنها الأجمل برأيك.

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