تجهيزات حقيبة العروس لشهر العسل

القاهرة – لايف ستايل
عليك الاستعداد لشهر العسل استعدادًا كاملاً، خصوصاً إذا تعلّق الأمر بتوضيب الأغراض وتجهيزات العروس لشنطة شهر العسل التي تحتوي على أمور التي أنت بحاجة إليها؛ أنت وزوجك.
لكن انتبهي: إذا أفرطت في توضيب الأغراض، ستجدين أنّ حقيبتك تُعيق دربك. وإن لم توضّبي كلّ الحاجيات الضروريّة، ستشعرين أنّك لم توضّبي شيئاً. فما هو الحلّ؟! يُقدم لك ، في ما يلي، لائحة بالحاجيّات الأساسيّة التي يجب أن تحتوي عليها حقيبة السّفر، خلال شهر العسل.
الأغراض الضروريّة لكلّ عروسين، والتي يجب أن تتأكّدا من وجودها قبل سفركما بيوم هي:
1 ـ بطاقة الطيران.
2 ـ جواز السفر وتأشيرات الدخول ورخصة القيادة.
3 ـ بطاقات الائتمان التي ستحتاجين إليها فقط.
4 ـ أوراق تثبيت حجز الفندق.
5 ـ أرقام هواتف طبيبك وشركات بطاقات الائتمان، إذا سُرقت البطاقات أو أضعتها.
6 ـ الكاميرا
وثمّة أغراض خاصّة بزوجك، وفقاً للوجهات والأنشطة والمواسم، هي:
1 ـ سروال جينز
2 ـ سروالان قصيران أو الشورت
3 ـ سترة خفيفة يمكن وضعها على الخاصرة
4 ـ قمصان من القطن أو "تي شيرت"
5 ـ قميصان بأكمام قصيرة، شبه رسمية
6 ـ سترة يُمكن ارتداؤها عند زيارة المطاعم الفخمة
7 ـ لباس سباحة واحد
8 ـ حذاء مريح للمشي
9 ـ حذاء رسميّ واحد
10 ـ ملابس داخليّة وجوارب إضافيّة
وضّبي هذه اللائحة من الأغراض لك ولعريسك، كي لا تشتري شيئاً خلال رحلتك، وهي تتضمّن:
1 ـ كريماً واقياً من الشمس
2 ـ نظارات شمس
3 ـ قبعة
4ـ دواء لمعالجة الغثيان
5ـ كتباً للقراءة
6 ـ أوراق لعب
7 ـ حقيبة للشاطئ
8 ـ دليلاً سياحيّاً
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