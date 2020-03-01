7أخطاء في تصميم المطبخ تجعله فوضوي.. تجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

المطبخ واحدة من الغرف الأكثر استخدامًا في المنزل بالنسبة للمرأة، حيث إنها تقضي الكثير من الوقت فيه، لذلك يجب أن يكون مريحًا، وخاليًا من أخطاء التنظيم أو التصميم.

لذا نقدم لكم 7 أخطاء في تصميم المطبخ تحوله إلى فوضوي، ما يسبب الكثير من المشاكل بالنسبة للمرأة خصوصًا إذا كانت مساحته ضيقة، وفق ما ذكر موقع "bright side" الأمريكي.

- ترتيبات أجهزة المطبخ:

يجب ألا توضع أجهزة المطبخ عالية أو منخفضة جدًا، ومن الأفضل وضع الأجهزة على مستوى خصر ربة المنزل، على سبيل المثال من الأفضل إبعاد الفرن عن الأرض حتى لا تحرق نفسك عند إخراج الأشياء منه.

- تركيب الحنفيات:

أهم شيء يبحث عنه الكثير عند تركيب الحنفيات أن تكون مريحة وسهلة الاستخدام، لذلك يجب عليك شراء الحنفيات المستديرة، ويجب أن يكون الحوض واسعًا ومصنوعًا من مواد قادرة على تحمل درجات الحرارة العالية، ويجب أيضًا اختيار حجم جيد للحوض ويعتبر أفضل عمق هو ٧ بوصة.

- زوايا المطبخ الفارغة:

من المهم استخدام جميع الزوايا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالغرف الصغيرة، حيث يمكن للصواني الدوارة استبدال الأدراج عديمة الفائدة بسهولة، وتمكنا أيضا من استخدام كل المساحة الموجودة بالداخل، ويمكن استخدام الزوايا أيضًا بوضع فرن أو غسالة بها.

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- وضع الزجاج:

يفضل الكثير وضع قطعة كبيرة من الزجاج في المطبخ، ويعتبر هذا من الأخطاء الذي تسبب الأوساخ والغبار خلف الزجاج، بالإضافة إلى ذلك فإن الزجاج يسبب الخدوش والشقوق، ما يجعل المطبخ غير مرتب.

- الإضاءة غير الكافية:

الضوء مهم للغاية، ولكن إذا كانت الأدراج ذات لون داكن فيجب شراء مصابيح إضافية، وينصح بتثبيت عدة مصابيح بالمطبخ وتوزيعها بطريقة صحيحة منها مصباح من أعلى ومصباح على البوتاجاز لطهي الطعام بطريقة صحيحة ومصباح أعلى طاولة الطعام.

- عدم وضع مسافات بين الأجهزة:

ترك مسافة بين الثلاجة والفرن الكهربائي والغسالة ضروري ومهم جدًا، وينصح بعدم وضع الفرن بجوار الثلاجة مباشرة، لأن هذا سيؤدي إلى انفجار الثلاجة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

- وضع الأرضيات الخشبية:

على الرغم من أن الأرضيات الخشبية تحظى بشعبية كبيرة، إلا انه يجب عدم وضعها في المطبخ حتى لا ترتفع وتتشقق بسبب الماء.

وينصح بدمج البلاط والأرضيات الخشبية، لذلك يجب وضع البلاط بالقرب من مكان البوتاجاز ووضع الأرضيات الخشبية في منطقة تناول الطعام.