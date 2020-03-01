منها حوض المطبخ ومناشف اليد.. 9 أشياء في المطبخ تضر بصحتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هناك بعض الأشياء التي تبدو عادية في المطبخ تستخدمها العديد من ربات البيوت يوميًا، دون وعي بمدى خطورتها في انتشار الجراثيم والبكتريا.

لذا نقدم لكم 9 من الأشياء الأكثر خطورة في المطبخ التي نستخدمها بشكل يومي، وفقا لما ذكر موقع "brightside " الأمريكي.

- العلب البلاستيكية:

يفضل الكثير من النساء استخدام العلب البلاستيكية لحفظ الطعام، لكن هذه أمر خاطئ، حيث تسبب هذه العلب أضرار كثيرة، إذ إن الشركات المصنعة تضيف بعض المواد الكيميائية التي يمكن أن تسبب بعض الأضرار التي تعمل على تغير أنسجة وهرمونات الجسم، ما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، ومرض السكري، والغدد الصماء.

- إسفنجة المطبخ:

تعتبر إسفنجة المطبخ من أكثر الأشياء عرضة لنمو الجراثيم والبكتريا بها، لذلك يجب إدخال الإسفنجة وهي رطبة في الميكروويف، أو وضعها داخل غسالة الأطباق دورة طويلة أكثر سخونة للتخلص من هذه الجراثيم.

- مناشف اليد:

تعد من أكثر الأشياء التي تتعرض للاتساخ في المطبخ بسبب لمسها عند طهي الطعام، لذا فإنها وسيلة لوصول البكتريا للطعام لذلك عليك غسلها باستمرار، وغسل يديك قبل استخدامها ثم مرة أخرى أثناء الطهي.

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- معطرات الجو:

تستخدم كثير من ربات البيوت معطرات الجو في المطبخ للتخلص من رائحة الطهي في المطبخ، فالمواد الكيميائية الموجودة فيها يمكن أن تسبب تلفًا في الرئة أو السرطان، لذلك من الأفضل تجنب رش هذه المعطرات، وتهوية المطبخ جيدا وإخراج القمامة بانتظام.

- فرن الغاز:

يجب التحقق دائمًا من إغلاق أزرار فرن الغاز في مطبخك قبل الذهاب إلى النوم أو مغادرة المنزل، للحفاظ على سلامتك وسلامة اسرتك من مخاطر الغاز الناتج من الشعلات.

- مفرمة اللحم:

من الأشياء القوية التي توجد في المطبخ، لذا يجب توخي الحذر عند استخدامها للحفاظ على أصابعك بعيدا عن المفرمة، فلا بد من استخدام الأداة الخاصة بدفع اللحوم إلى الأسفل في المفرمة حتى لا تضر بأصابعك.

- صندوق القمامة:

الحرص على ألا تضع أصابعك في صندوق القمامة من الداخل، حتى إذا كنت ترغب في إسقاط شيء بداخلها ولا تحاول أيضا سحب شيء منها لأن قد ينتقل منها الجراثيم والبكتريا إلى يديك.

- لوحات التقطيع:

يفضل بعض النساء استخدام هذه اللوحات لتقطيع اللحوم والخضروات عليها، لكن يجب استخدام لوحة تقطيع للحوم فقط نظرًا لأن اللحوم النيئة تحتوي على بكتيريا تسبب أمراضًا خطيرة، لذا يجب ألا تستخدم هذه اللوحات في تقطيع الأطعمة والخضروات الأخرى بعد تقطيع اللحوم.

- حوض المطبخ:

وجود بقايا جزيئات الطعام في حوض المطبخ من الأشياء الضارة، حيث إنها تبدأ في خلق أرض خصبة للبكتريا، مثل السالمونيلا وغيرها من الأمراض التي تسبب أمراض خطيرة.