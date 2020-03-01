- 1/3
- 2/3
- 3/3
خضعت نجمة الأفلام الهندية وملكة جمال الكون سريلانكا في 2006، جاكلين فيرنانديز، لجلسة تصوير جديدة، بأزياء صيفية من توقيع مصممة الأزياء المصرية مرمر حليم.
وظهرت "جاكلين" بفستان "أوف شولدرز" أصفر اللون، والذي تميز بأنه متوسط الطول، ومزين بنقط لامعة، فضلا عن أنه غير فضفاض، في جلسة تصوير التي شاركتها، عبر حسابها الرسمي على "إنتسجرام".
وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت ما يزيد على 900 ألف تسجيل إعجاب، ومن بينهم الفنانة المصرية ياسمين صبري، ومئات التعليقات، أبرزها: "تبدين كزهرة جميلة في البستان"، و"أشعر وكأن الربيع قد جاء رسميا" و"الفستان رائع ومبهج".
وكانت مرمر حليم، صممت أزياءً للعديد من النجمات والشخصيات العامة، أبرزهن: الإعلامية الأمريكية نتالي موراليز، والفنانة التونسية درة، والممثلة الأردنية صبا مبارك، والمطربة كارول سماحة.
كانت هذه تفاصيل خبر ملكة جمال الكون ترتدي فستانا "أوف شولدرز" لمصممة مصرية.. وياسمين صبري "معجبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.