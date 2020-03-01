"جيجي وبيلا" ووالدتها.. أجمل نساء العالم في عرض أزياء بباريس

بشكل نادر الحدوث، شهد عرض دار Off-White لخريف وشتاء 2020 الذي أقيم مؤخراً ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة لأول مرة اجتماعاً نادراً لثلاثة من أشهر وأجمل نساء العالم جميعهن من أسرة واحدة.

وظهر بالعرض كل من الأختان جيجي وبيلا حديد ووالدتهما العارضة السابقة يولاندا، حيث افتتحت الثانية العرض بإطلالة درامية باللون الأسود تليق بأرقى المناسبات، واختتمته جيجي بثوب أبيض ضخم حولها إلى فراشة متألّقة، فيما تخلّل العرض مروراً لوالدتهما العارضة السابقة بعد غياب لمدة 35 عاماً عن ممشى العرض.

ووفقًا لـ "العربية"، فتُعرف الأختان حديد بأصولهما الفلسطينية وبانطلاقتهما من أميركا حيث حققتا نجاحات سرعان ما جعلتهما من أشهر العارضات العالميات اللواتي يشاركن بأهم عروض الأزياء حول العالم.

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كما أن جيجي وبيللا ورثتا الجمال والموهبة في هذا المجال من والدتهما الدنماركية الأصل يولاندا البالغة من العمر 56 عاماً. وهي حالياً إحدى نجمات تلفزيون الواقع الأميركي ومؤلّفة كتب شهيرة.

وأراد فيرجيل آبلو المدير الإبداعي في دار Off-White من خلال هذا الاجتماع العائلي، أن يجعل عرضه مصدر إلهام للكثير من المتابعين، وهو ركّز على مفهوم الوحدة والتكاتف بين أفراد العائلة الواحدة الذي يُشكّل دعماً أساسياً في الحياة.

وأعربت الأختان حديد عن سرورهما العارم بالسير على ممشى العرض برفقة والدتهما لأول مرة. وقد رأينا بيللا بعد اختتامها للعرض منهمكة بالتقاط صور والدتها لدى مرورها بسترة بيضاء وسروال أسود في إطلالة تختصر صورة المرأة العصرية التي تتحدى العمر والظروف محافظة على جمالها وأناقتها، هذه المرأة التي تولي العلاقات الإنسانية أهمية بارزة في حياتها التي لا تكتمل خارج إطار العائلة.