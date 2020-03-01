الامارات | منة عرفة في المستشفى.. وعلي غزلان يوضح التفاصيل

شكرا لقرائتكم خبر عن منة عرفة في المستشفى.. وعلي غزلان يوضح التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرّضت الفنانة الشابة منة عرفة لوعكة صحية، ونقلت لأحد مستشفيات التجمع الخامس في القاهرة.
ونشرت الفنانة صورة على «ستوري» صفحتها بموقع تبادل الصور «إنستغرام» وهي بالمستشفى، لكن لم تكشف عن تفاصيل حالتها المرضية.
وأثارت صور منة عرفة حالة من القلق لعدم توافر معلومات عن حالتها، بالإضافة إلى أنها كانت تتلقى الرعاية، وتضع بعض المحاليل الطبية.
وخرج «اليوتيوبر» والطبيب علي غزلان، ونشر صورة أخرى للفنانة، وكتب عليها: «هتخفى وتقومى من العملية وتبقي زى الفل»، مشيراً في تصريحات صحافية إلى أن منة عرفة تعرضت لالتهابات في الزائدة الدودية، وستخضع لعملية جراحية.
يشار إلى أن آخر أعمال منة عرفة كان مسلسل «بحر» مع الفنان ماجد المصري وعدد من النجوم. وتشارك حالياً في مسلسل «ليالينا» مع غادة عادل وإياد نصار، والذي سيعرض في السباق الرمضاني المقبل.
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