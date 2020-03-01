10أفكار بسيطة لتحويل الزجاجات البلاستيكية القديمة إلى أشياء مفيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي
لا يخلو أي منزل من الزجاجات البلاستيكية الفارغة من المياه أو المشروبات الغازية، وبدلًا من إلقائها في سلة المهملات، هناك بعض الطرق التي يمكن استخدامها لإعادة تدويرها.
ومن هذا المنطلق، نقدم لكم 10 أفكار يمكن أن تساعدك في إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية في منزلك لأشياء مفيدة وفقا لما ذكر موقع "budgetdumpster".
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