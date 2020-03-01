إنستجرام النجمات: لطيفة بفستان بليزر.. ونانسي عجرم تتألق بالذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يشارك عدد كبير من النجمات والنجوم على مشاركة متابعيهم على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، أجمل اللحظات والإطلالات اليومية التي توثّق يومياتهم وأزيائهم المختلفة.

- ريهام أيمن

شاركت ريهام أيمن متابعيها بصور لها بجوار حمام السباحة، وظهرت بفستان قصير، بأكمام طويلة، واختارت تسريحة الشعر المنسدل، كما أنها اعتمدت على الألوان الترابية في المكياج، واللون الماروني كأحمر للشفاه.

- أسما شريف منير

مجموعة صور شاركت بها أسما متابعيها، حيث اعتمدت على الألوان الترابية في المكياج، وآيشاردو باللون القرمزي، واختارت تسريحة الشعر المرفوع على شكل كعكة بمنتصف الرأس، مع وغُرة، وارتدت جاكيت جينز يتخلله قماش لامع، كما أنها اعتمدت اكسسوارت حول الرقبة "شوكر"، وأقراط دائرية كبيرة باللون الذهبي.

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- نانسي عجرم

ظهرت نانسي عجرم بمجموعة صور جديدة لها في برنامج المسابقات The voice kids، إذ ارتدت توب اللون الذهبي بصيحة الكب، مُزين بذيل طويل للخلف بنفس اللون، ونسقت مع التوب بنطلون باللون الأسود، وحذاء بنفس اللون كعب عالي، كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

- لطيفة

شاركت الفنانة لطيفة متابعيها بصورة بوستر الألبوم الجديد لها "متقربليش"، مرتدية فستان قصير على شكل بليزر، باللون "الأوف وايت"، ونسقت معه كولون كريستال، كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر المرفوع من الخلف، وغرة مموجة منسدلة، واختارت ماكياجًا بألوان الترابية.

مايا دياب

ظهرت مايا دياب بإطلالة كاجوال، مرتدية بلوفر باللون الأصفر المسطردة، وبنطلون جينز فاتح، كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، واعتمدت في مكياجها على الألوان الترابية.