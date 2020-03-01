"ادعولي.. ببكي زي الأطفال".. تعرف على مرض فريدة سيف النصر وطرق الوقاية

قالت الفنانة فريدة سيف النصر، إنها تعاني من مرض "غريب"، أصابها بتورم في الوجه، و"4 خواريج" بالفم والأسنان، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعادًة خراج الأسنان من الأمراض التي لا بد معالجتها على وجه السرعة قبل تفشيها إلى الفك، وإلى مناطق أخرى من الرأس والرقبة.

وإليكم كل مالا تعرفوه عن خراج الأسنان وفقًا لموقع "مايو كلينك".

أسباب حدوث خراج الفم

تجمع البكتيريا في الجزء الأعمق من السن الذي يحتوي على الأوعية الدموية، والأعصاب والأنسجة الضامة.

انتشار البكتيريا أسفل الجذور بالكامل.

عدم العناية بالأسنان، مما يزيد من خطر تسوسها وتكوين خراج اللثة.

حدوث حمية غذائية من زيادة السكريات.

جفاف الفم.

أعراض حدوث الخراج

وجع الأسنان الحاد.

وجع الأسنان المستمر.

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وجع أسنان ينتشر إلى عظم الفك أو الرقبة أو الأذن.

الحساسية لدرجات الحرارة الباردة والساخنة.

الحساسية عند المضغ أو العض.

تورم في الوجه أو الخد.

تورم الغدد الليمفاوية تحت الفك أو في الرقبة.

صعوبة في التنفس أو البلع.

الوقاية من حدوث خراج

الحفاظ على الأسنان من التسوس من خلال العناية الجيدة لها لمنع حدوث الخُراج.

استخدم مياه الشرب المعالجة بالفلور.

تنظيف الأسنان باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد.

استبدل فرشاة أسنانك كل ثلاثة أشهر.

التقليل من الحلوى والسكريات.

الفحص الطبي كل عدة أشهر للاطمئنان.