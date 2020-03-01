زوجة وليد سليمان تدعمه عقب فوز الأهلي: اتربى على المبادئ

هنأت ياسمين أمل، زوجها وليد سليمان لاعب الأهلي، بفوز ناديه مساء أمس، السبت، على نظيره صن داونز، بطريقتها الخاصة.

شاركت "أمل" صورة لسيلمان، وهو يرتدي تيشيرت المارد الأحمر، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقة: "إللي اتربى على المبادئ".

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واستطاع النادي الأهلي، هز شباك مرمى صن داونز مرتين، بأقدام التونسي، علي معلول، في المُباراة التي أقيمت بينهم، مساء أمس، في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.