"ظهرت على كرسي متحرك".. علي غزلان يرافق منة عرفة في المستشفى

شارك اليوتيوبر علي غزلان، متابعيه عبر خاصية "الستوري" على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدة لقطات مصورة، وهو برفقة الفنانة الشابة، منة عرفة داخل أحد المستشفيات.

وأظهرت اللقطات صورة للفنانة وهي على مقعد مُتحرك، والأخير يلتقط صورة لها، مُعلقًا: "هتخفي وتقومي من العملية وتبقي زي الفل".

كما أظهر مقطع فيديو آخر وهو يصورها على الفراش، على نغمات أغنية الفنان محمد فؤاد "طمني عليك".

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منة عرفة تتعرض لوعكة صحية

وشاركت الفنانة الشابة متابعيها صباح اليوم، بصورة جديدة، عبر خاصية "الاستوري" خلال حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهرت الصورة تعرض الفنانة الشابة، لوعكة صحية، حيث ظهرت وهي مستلقية على "سرير" بأحد المستشفيات، دون أن توضح تفاصيل عن حالتها الصحية.

منة عرفة وعلي غزلان

وكان منة عرفة أثارت الجدل مؤخرا حول طبيعة علاقتها، بالطبيب والـ "يوتيوبر" علي غزلان، فقد ظهرت في صور رومانسية على الثلوج، وأرسلت منة قبلات لعلي خلال حفل توقيع كتابه في معرض الكتاب الماضي، إضافة إلى ظهورهما المتكرر في مقاطع فيديو، وصور.