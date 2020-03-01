4 نصائح لتجنب خشونة الركبة.. تعرف على الأعراض وطرق الوقاية

تعتبر خشونة الركبة واحدة من الأعراض المنتشرة بين المصريين، نتيجة العادات الخاطئة وعدم المتابعة الدورية مع الطبيب، وهو ما يؤثر على كثيرين في التحرك بحرية وأداء مهام الحياة اليومية، وويرصد "هُن" أعراض الإصابة بخشونة الركبة، حسبما ذكرها موقع "webmd".

أعراض الإصابة بخشونة الركبة

- صعوبة وألم خلال النزول أو صعود الدرج.

- صعوبة المشي، والنهوض والجلوس.

- ألم المفاصل.

- تصلب المفاصل.

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- العرج خلال السير، بسب عدم استواء الركبتين.

نصائح لعلاج خشونة الركبة

ضبط الوزن

لا بد من أن يتبع الإنسان نظاما غذائيا صحيا يعمل على إنقاص وزنه، والحفاظ على جسد سليم، فالسمنة تعتبر من العوامل التي تؤدي إلى خشونة الركبة، حيث تسفر عن ضغط على الأجزاء الحاملة للجسد خاصة الركبتين، مما يصيبهما بالخشونة.

نظام غذائي صحي

خشونة الركبة تصيب كبار السن، لذلك يجب أن يتناولوا نظاما غذائيا صحيا يقيهم من هذا الداء، ويعتمدون فيه على تناول الأحماض الدهنية، منها "أوميجا -3"، والأسماك الدهنية مثل "السلمون والماكريل والتونة والسردين والرنجة".

التمارين الرياضية

يجب أن ينتظم الإنسان في ممارسة التمارين الرياضية مثل السباحة، فهي تعمل على تقوية العظام، وتقلل من خطر الإصابة بالسمنة وانزلاق العمود الفقري، كما يُنصح أيضًا بالتعرض لأشعة الشمس.

الحذر من التعرض للإصابات

لا بد من أن يحذر كبار السن دائما من التعرض للإصابات، حيث إن إصابة المفصل تُعرُّضه لهشاشة العظام.